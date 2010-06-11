Макей: Лишь слабая власть боится прессы

Сильной власти боятся нечего. Для нее бойкая пресса, живые СМИ и неравнодушные журналисты – это помощь, источник знания болевых точек общества и проблем людей.

Средства массовой информации не должны быть инструментом нагнетания напряженности и раздувания конфликтов. Эта мысль содержится в принятой сегодня совместной итоговой инициативе участников 5-го белорусского международного медиафорума.

Павел Якубович, главный редактор газеты «СБ Беларусь сегодня»:

Никогда не мог представить себе, что реальностью могут стать информационные войны, а какая-нибудь бюрократическая чепуха, вроде известного табу на белорусское молоко вызовет у некоторых московских коллег, вроде гиганта охранительной журналистики господина Леонтьева, такую дружную пятиминутку ненависти. Поневоле задаешься горьким вопросом, неужели у всех у них появилась общая музу и общий редактор по фамилии Онищенко. Хочется думать, что это не так.

Дискуссия шла не о запретах, а скорее был призыв к адекватному поведению на информационном поле. Ведь главная обязанность СМИ — говорить правду сегодня зачастую уступает необходимости делать тираж и рейтинг. А свободе слова угрожают не запреты свыше, а деньги — коммерческие интересы тех или иных сторон. В итоге еще и снижается доверие к средствам массовой информации. А этого не хочет никто — ни власть, ни сами журналисты.

Владимир Макей, глава администрации президента Республики Беларусь:

Кто-то думает, что СМИ - это проблема номер один для власти. Хочу сказать – это глубокое заблуждение. Лишь слабая власть боится прессы. Сильной власти боятся нечего. Для нее бойкая пресса, живые СМИ и неравнодушные журналисты – это помощь, источник знания болевых точек общества и проблем людей.

Евгений Горин, Алексей Юнаш, телекомпания СТВ.