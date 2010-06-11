В США арестованы более 400 пособников мексиканских наркобаронов

В ходе крупномасштабной операции также были конфискованы сотни килограммов наркотиков, более 140 единиц оружия и почти 6 миллионов долларов.Спецоперация, которую американские наркополицейские провели совместно с коллегами из Мексики, стартовала в 2008 году. Всего в ходе расследования, известного под кодовым названием «Избавление», были арестованы более двух тысяч человек как в США, так и в Мексике, а также изъято 154 миллиона долларов.