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В США арестованы более 400 пособников мексиканских наркобаронов

11 июня 2010 11:13
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В ходе крупномасштабной операции также были конфискованы сотни килограммов наркотиков, более 140 единиц оружия и почти 6 миллионов долларов.Спецоперация, которую американские наркополицейские провели совместно с коллегами из Мексики, стартовала в 2008 году. Всего в ходе расследования, известного под кодовым названием «Избавление», были арестованы более двух тысяч человек как в США, так и в Мексике, а также изъято 154 миллиона долларов.
# общество

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