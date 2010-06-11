В.Макей: Журналисты не должны разрушать нравственные основы общества

Международный медиафорум завершается сегодня в Минске.

На этот раз он объединил журналистов из 20 стран мира. Участникам V Белорусского международного медиафорума «Партнерство во имя будущего» направил приветствие Президент Александр Лукашенко. «Журналистов недаром называют четвертой властью. От вашего профессионального мастерства и таланта, а главное, принципиальности и правдивости зависит и развитие целых государств, и достижение взаимопонимания между различными нациями и народами», — отметил глава государства.

Журналисты не должны разрушать нравственные основы общества. Об этом заявил сегодня глава администрации Президента Республики Беларусь Владимир Макей в Минске. Одна из основных тем медиафорума — интеграция на постсоветском пространстве. В формате дискуссии видные журналисты и государственные деятели обсуждали проблемы и перспективы союзного строительства. В частности, — информационные войны, двойные стандарты, содержание сообщений современных СМИ. Свободе слова сегодня угрожает переизбыток информации, считают некоторые участники форума. Поэтому вполне назрела необходимость ввести такое понятие как экология информационного пространства.

Владимир Макей, Глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Сегодня с особой остротой встает вопрос о борьбе за экологию информационного пространства. Здесь должен быть принципиальный момент: свобода должна быть не «от», а свобода должна быть «для». То, что прессу смотрят, слушают и читают, еще не означает, что ей верят. Все чаще социологические опросы и на постсоветском пространстве, и в Европе, и в Америке фиксируют один и тот же факт: доверие к СМИ неуклонно снижается, люди воспринимают СМИ как развлечение и мало кто видит в них источник правдивой достоверной информации, которой можно руководствоваться при принятии жизненно важных решений.

Владимир Макей предложил также проводить этот международный медиафорум на постоянной основе. Это «отличная площадка для откровенного, искреннего обмена мнениями по любым волнующим вопросам», возможность для молодых журналистов набраться опыта у мэтров. Диалог в рамках форума оказался плодотворным. Журналисты из всех стран СНГ, а также ближнего и дальнего зарубежья, поездили с экскурсиями по Беларуси и дали мастер-классы по репортерскому мастерству.

Валерий Яков, главный редактор газеты «Новые известия»:

Меня немножко коробило то, как говорили: приехали мэтры журналистики давать мастер-классы. Журналистика есть и в Беларуси. Я провел мастер-класс и пошел в другую аудиторию общаться со студентами, с интересом поговорил с деканом Института журналистики. Потому что нам есть чему поучиться у белорусских коллег.

Армен Смбатян, исполнительный директор Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ:

Мы сейчас говорим «страны Содружества», «гуманитарная сфера», «сближать людей». Каким образом, если негатив? Если негатив, мы не сможем этого сделать. Негатив есть и будет — не надо показывать, хотябы довести до минимума.