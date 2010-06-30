Лукашенко:  Беларусь и Россия никогда врагами не будут

Президент Беларуси высказал в интервью телекомпании CNN свое мнение по поводу перспектив отношений Беларуси и России.

Александр Лукашенко подчеркнул, что белорусы и россияне «один народ фактически, нас очень трудно разделить…Мы никогда не были врагами, никогда, на всех этапах истории. И поверьте — мы никогда врагами не будем. То, что у нас бывают столкновения, то, что у нас бывают очень острые споры — особенно по вопросам экономики — наверное, это естественно».

«Пройдет какое-то время — нужен определенный период, период притирки, так сказать. Пока мы поймем, кто мы есть, какие у нас отношения должны быть», - резюмировал Президент.



В информационном пол американская телекомпания CNN уже 30 лет. На мир вещают более десяти различных новостных кабельных и спутниковых каналов, две радиостанции, и шесть интернет-сайтов.