Лучшим студентам - признание и почет

27 ноября в Белорусском государственном университете состоится торжественное награждение лауреатов республиканского конкурса студенческих научных работ. Восемь студентов БГУ будут удостоены свидетельства специального фонда Президента и денежные премии. Единовременную финансовую поддержку получат еще 32 студента главного вуза страны. Награды вручат и преподавателям за руководство научной работой своих воспитанников и большой личный вклад в развитие способностей талантливой молодежи.