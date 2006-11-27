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Лучшим студентам - признание и почет

27 ноября 2006 09:18
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27 ноября в Белорусском государственном университете состоится торжественное награждение лауреатов республиканского конкурса студенческих научных работ. Восемь студентов БГУ будут удостоены свидетельства специального фонда Президента и денежные премии. Единовременную финансовую поддержку получат еще 32 студента главного вуза страны. Награды вручат и преподавателям за руководство научной работой своих воспитанников и большой личный вклад в развитие способностей талантливой молодежи.
# общество

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