За пьянство на работе уволены почти 4 000 белорусов

За нарушение требований Директивы №1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины» в прошлом году расторгнуты контракты с 3 тыс. 959 работниками за распитие спиртных напитков на рабочем месте или по месту работы.

Кроме того, расторгнуты контракты с 75 работниками за нарушение правил охраны труда и техники безопасности, повлекшими смерть или увечье другого работника; с 23 руководителями и должностными лицами - за необеспечение должной трудовой дисциплины подчиненных, сокрытие фактов нарушения ими трудовой и исполнительской дисциплины, непривлечение виновных к ответственности.

В 2009 году приостанавливалась или запрещалась работа 13 цехов, 714 производственных участков и 13 тыс. единиц станков, машин и другого производственного оборудования, эксплуатация которых создавала угрозу жизни и здоровью работников. К административной ответственности привлечены 6 тыс. 888 должностных лиц и 5 тыс. 484 нанимателя. По требованию государственных инспекторов труда отстранены от работы в соответствии со статьей 49 Трудового кодекса 16,1 тыс. работников.

Об этом сообщил сегодня на заседании коллегии департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты первый заместитель директора департамента Александр Семич, передает корреспондент БЕЛТА.