500 батутов под открытым небом! В Минске состоялся крупный спортивный праздник

Накануне столица буквально прыгала в ритме фитнеса – на набережной Свислочи развернулась яркая площадка. Под открытым небом установили 500 батутов, мероприятие объединило любителей и профессионалов из Беларуси, России, Казахстана и Армении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Организаторы превратили обычную тренировку в настоящий фитнес‑рейв: зажигательная музыка, драйв и невероятная энергетика. В программе – показательные выступления команд, мастер‑классы и общие динамичные упражнения.

Александр Сибиряков, участник Jumping Convention 2.0 (Россия): Не впервые приезжаю в Беларусь, в Минск. Самый масштабный фестиваль в СНГ. Все очень классно, на высоком уровне. Джампинг – это огромное комьюнити, поэтому здесь мы находим вдохновение, классные эмоции, впечатления. И, конечно же, учимся у коллег, друг у друга, какие-то новые фишечки, новые движения. Задаем новые тренды в направлении.

Алена Ткаченок, организатор Jumping Convention 2.0:

Джампинг-фитнес – он очень полезен для здоровья. Изначально люди ставят такую цель: приходят сюда похудеть либо решить какие-то вопросы с фигурой, но остаются здесь еще благодаря тому, что это очень классная нагрузка именно для лимфатической системы, для работы сердца.

На площадке дежурили тренеры, которые объясняли безопасную технику прыжков. Опробовать новый формат фитнеса смогли все желающие – от малышей до прохожих, случайно заглянувших на набережную во время прогулки.