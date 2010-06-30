Мингорисполком: на вторую и третью смены загородных лагерей все путевки раскуплены

Как отметили в Мингорисполкоме, в этом году большой спрос на путевки с круглосуточным пребыванием. А для тех, кто остался в городе работают более 200 школьных лагерей.
Михаил Титенков, заместитель председателя Мингорисполкома:
– Первая смена прошла нормально, на вторую и третью смены все путевки раскуплены, лагеря заполнены, все 38. В четвертую смену будут работать 30 лагерей. И в городе есть все условия по оздоровлению детей.
Отметим, сейчас самое время для отдыха. По словам синоптиков, начало июля порадует нас хорошей погодой. Дожди, если и будут, то кратковременными.