Мингорисполком: на вторую и третью смены загородных лагерей все путевки раскуплены

Первая смена загородных лагерей уже отрапортовала об отдыхе и оздоровлении детей и сейчас готовится ко второму раунду. Так, 38 летних лагерей уже ждут столичных детей.

Как отметили в Мингорисполкоме, в этом году большой спрос на путевки с круглосуточным пребыванием. А для тех, кто остался в городе работают более 200 школьных лагерей.

Михаил Титенков, заместитель председателя Мингорисполкома:

– Первая смена прошла нормально, на вторую и третью смены все путевки раскуплены, лагеря заполнены, все 38. В четвертую смену будут работать 30 лагерей. И в городе есть все условия по оздоровлению детей.

Отметим, сейчас самое время для отдыха. По словам синоптиков, начало июля порадует нас хорошей погодой. Дожди, если и будут, то кратковременными.