Лидер экономического образования

За многолетнюю плодотворную деятельность и в связи с юбилеем, по поручению президента страны, вузу сегодня вручили почетное Государственное знамя Беларуси.

В эти дни один из старейших вузов страны – Белоруссктй государственный экономический университет отмечает 75-летие! Основанный на базе трёх самостоятельных институтов, БГЭУ внес весомый вклад в подготовку квалифицированных кадров для всех отраслей народного хозяйства Беларуси. На 22 факультетах обучаются около 28 тысяч студентов из разных уголков нашей республики и зарубежья.

Ежегодно из стен университета выпускается 6 тысяч готовых к работе специалистов. Около 110 тысяч - трудятся сейчас в органах госуправления и на предприятиях. А многие их них занимают руководящие должности.

