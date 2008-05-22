Сегодня – Международный день биологического разнообразия

Он провозглашен Генассамблеей ООН в день принятия одной из основных глобальных природоохранных конвенций. Беларусь одной из первых ратифицировала эту конвенцию, так как проблемы сохранения биологического и ландшафтного разнообразия занимают важное место в экологической политике страны. В подтверждение тому в 2006-м вышли указы главы государства, которыми утверждены Национальный план действия и госпрограмма развития Национальной системы мониторинга по рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды Беларуси до 2010 года.