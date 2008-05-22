11-летний школьник из Витебска завоевал золотую медаль на Всемирном конкурсе детского рисунка

На соревнованиях в Японии восточные искусствоведы оценили свыше 50 тысяч работ. Конверт с семью работами на всемирный конкурс детского рисунка руководитель витебской изостудии Ирина Мурашко, послала еще в октябре. И лишь через полгода получила посылку с ответом - золотая и серебряная медали и призы за победу в конкурсе.



Костя Сушинский значимости награды до сих пор не осознает. Катин неуклюжий снеговик едва не дотянул до золотой награды. Зато второе место стало стимулом для дальнейшей работы.



Свою методику преподаватель талантливой молодежи Ирина Мурашко не скрывает. Говорит, я лишь помогаю детям раскрываться, а все остальное они делают сами.



Работы воспитанников витебской изостудии побывали почти на каждом континенте. Сейчас ребята трудятся над очередным вернисажем. На этот раз детские рисунки полетят в Марокко.