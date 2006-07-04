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Маршрутные такси вновь под усиленным контролем Госавтоинспекторов

04 июля 2006 11:49
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Проверки технического состояния проводятся еженедельно. После этого, как правило, две-три машины перестают возить пассажиров. Самые распространенные -неисправности рулевого управления и тормозной системы. Оставляет желать лучшего и внешний вид машин.

Сами же водители <маршруток>  считают, что  техническое состояние  машин вполне удовлетворительное. Говорят, перед выездом  каждое  такси проходит основательную проверку. Поломки же на маршруте  - чистая случайность.

Сотрудников ГАИ волнует не только техническое состояние  такси. Больше всего  они обеспокоены    поведением <маршруток>  на дороге.  Ездить по правилам дорожного движения, а именно по  крайней правой полосе,  они  по-прежнему не хотят, а о скоростных  режимах вообще  говорить не приходится. Как результат - аварии на дорогах. Стражи дорожного порядка констатируют - штрафы  в борьбе  с водителями    <маршруток>  бессильны. Возможно, есть смысл  самим  пассажирам   призвать  таких водителей-нарушителей   к порядку...

# общество

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