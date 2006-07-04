Маршрутные такси вновь под усиленным контролем Госавтоинспекторов

Проверки технического состояния проводятся еженедельно. После этого, как правило, две-три машины перестают возить пассажиров. Самые распространенные -неисправности рулевого управления и тормозной системы. Оставляет желать лучшего и внешний вид машин.

Сами же водители <маршруток> считают, что техническое состояние машин вполне удовлетворительное. Говорят, перед выездом каждое такси проходит основательную проверку. Поломки же на маршруте - чистая случайность.

Сотрудников ГАИ волнует не только техническое состояние такси. Больше всего они обеспокоены поведением <маршруток> на дороге. Ездить по правилам дорожного движения, а именно по крайней правой полосе, они по-прежнему не хотят, а о скоростных режимах вообще говорить не приходится. Как результат - аварии на дорогах. Стражи дорожного порядка констатируют - штрафы в борьбе с водителями <маршруток> бессильны. Возможно, есть смысл самим пассажирам призвать таких водителей-нарушителей к порядку...