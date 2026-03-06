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Спасатели в Витебске поздравили женщин с 8 Марта

06 марта 2026 07:05
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В преддверии Международного женского дня витебские спасатели организовали яркое шоу, доказав, что могут быть не только мужественными, но и романтичными. Специалисты МЧС не отступают от своей красивой мартовской традиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спасатели в Витебске поздравили женщин с 8 Марта -2

Мужчины в форме, держа в руках тюльпаны, прошли парадом, устроили динамичный танцевальный флэшмоб и исполнили музыкальную композицию. Каждый год представительницы прекрасной половины Витебска с нетерпением ждут этого праздничного поздравления. Кульминацией стало развертывание восьмиметрового баннера – его подняли на высоту с помощью спасательной вышки. Площадка у торгового центра заполнилась женщинами всех возрастов. 

Спасатели в Витебске поздравили женщин с 8 Марта -4

Слова благодарности, что с таким сюрпризом поздравили. Я случайно здесь оказалась, ехала на работу. Очень приятно.

Спасатели в Витебске поздравили женщин с 8 Марта -6

Положительные эмоции, все очень понравилось. Красиво. Мужчины молодцы.

Спасатели в Витебске поздравили женщин с 8 Марта -8

Спасибо нашим ребятам. Пусть они будут тоже здоровые, а мы счастливые.

Спасатели в Витебске поздравили женщин с 8 Марта -10

 Каждый год так круто поздравляете нас. Спасибо огромное. Лучшие!

Дополнил картину припаркованный на площади автомобиль быстрого реагирования: на этот раз вместо расчетов и оборудования он привез сотни букетов цветов. 

# 8 Марта # МЧС Беларуси

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