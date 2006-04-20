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Куличей и кексов хватит на всех

20 апреля 2006 14:12
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Хлебозаводы Минска готовы поставить на столичный рынок 170 тысяч пасхальных куличей и кексов к православной Пасхе. В розничной торговле будет представлена продукция 20 наименований. С учетом покупательского спроса вес куличей и кексов самый разный: от 200 до 800 граммов. Многие изделия будут упакованы в термостойкую форму, в которой они выпекались. Это позволит сохранить свежесть продукта почти 12 дней. Кроме того, для упаковки пасхальных куличей и кексов в нынешнем году хлебозаводы используют специально изготовленные к празднику бумажные баулы, украшенные пасхальной символикой. Пасхальная продукция уже поступает в розничную продажу. График работы фирменных магазинов составлен так, чтобы дать возможность населению заблаговременно приобрести куличи и кексы.
# общество

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