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Чернобыль: 20 лет спустя

20 апреля 2006 12:27
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В ходе второго дня работы международной конференции "Чернобыль 20 лет спустя. Стратегия восстановления и устойчивого развития пострадавших регионов> актуальные проблемы реабилитации населения и территорий, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, обсуждают и в Гомеле. С обращением к ее участникам выступит Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Для представителей белорусских и зарубежных неправительственных организаций организован <круглый стол>, выставка реализуемых на территории Беларуси проектов по преодолению последствий аварии.
Параллельно с мероприятиями в Гомеле в столице проходит Международный фестиваль экологического кино "EKAFILM", а также Республиканский фестиваль художественного творчества детей из пострадавших районов под названием "С памятью в сердце и надеждой на будущее".
# общество

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