В ходе второго дня работы международной конференции "Чернобыль 20 лет спустя. Стратегия восстановления и устойчивого развития пострадавших регионов> актуальные проблемы реабилитации населения и территорий, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, обсуждают и в Гомеле. С обращением к ее участникам выступит Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Для представителей белорусских и зарубежных неправительственных организаций организован <круглый стол>, выставка реализуемых на территории Беларуси проектов по преодолению последствий аварии.

Параллельно с мероприятиями в Гомеле в столице проходит Международный фестиваль экологического кино "EKAFILM", а также Республиканский фестиваль художественного творчества детей из пострадавших районов под названием "С памятью в сердце и надеждой на будущее".