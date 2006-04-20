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Безопасность движения по МКАД должна быть стопроцентной

20 апреля 2006 14:11
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Разработана комплексная программа мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на Минской кольцевой дороге.К уже имеющимся пешеходным переходам добавят еще три, в том числе и в особо опасном для пешеходов районе - Центральном авторынке в Малиновке. А чтобы легче стало ориентироваться водителям, на кольцевой дороге установят дорожные знаки со специальной алмазной пленкой. Планируется также увеличить количество полос разгона и торможения. В нескольких местах на МКАД появятся скрытые автоматические фоторегистраторы скоростного режима.
# общество

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