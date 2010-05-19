«Краснорубашечники» согласились прекратить массовые акции протеста

По заявлению властей королевства, ситуация под контролем. Военная операция приостановлена. Тем не менее, Бангкок охватила новая волна беспорядков. Демонстранты подожгли биржу, два торговых центра, кинотеатр. Кроме того, пытались прорваться к зданию одного из местных телеканалов. Столица королевства окутана едким дымом.
Напомним, утром в центр города вошла бронетехника. Палаточный городок «краснорубашечников» военные взяли штурмом. Лидеры демонстрантов сдались. Жертвами сегодняшних столкновений стали 5 человек, в том числе итальянский журналист. Пострадали десятки жителей. Больницы переполнены пострадавшими. До завтрашнего утра в Бангкоке введен комендантский час.