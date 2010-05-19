Возобновить железнодорожное сообщение между Беларусью и Латвией договорились министры транспорта двух стран

Уже разработано расписание поездов на этот и следующий годы. Маршруты предварительно одобрены и латвийской стороной. В перспективе появятся дополнительные прямые авиарейсы.

Двусторонние переговоры в Минске охватили все виды транспортного сотрудничества. Специалисты рассматривают Латвию и как альтернативный путь для переправки в Беларусь нефти из Венесуэлы.

Каспарс Герхардс, министр транспорта Латвийской Республики:

– Ясно одно: латвийские порты, в особенности Вентспилский порт, наша инфраструктура, нефтепроводы, железная дорога – могут дать все предпосылки для того, чтобы такой проект осуществился.

Иван Щербо, министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

– Мы сегодня поставили задачу перед собой: в области автомобильных перевозок, железнодорожного транспорта, транзитной политики и воздушного транспорта – развивать еще лучше и теснее эти отношения.