Какие льготы у многодетной семьи в Беларуси?

Имея на руках этот документ, вы можете рассчитывать на получение следующих социальных льгот, прав и гарантий:
Включение вне очереди в списки на получение льготных кредитов на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений. Право на совместное использование льготного кредита и одноразовой безвозмездной субсидии на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений.
Получение финансовой помощи государства в погашении задолженности по льготным кредитам в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь, в следующих размерах: при наличии троих несовершеннолетних детей — 50 процентов от суммы задолженности по выданным кредитам; при наличии четверых несовершеннолетних детей — 70 процентов от суммы задолженности по выданным кредитам; при наличии пятерых и более несовершеннолетних детей — 100 процентов от суммы задолженности по выданным кредитам.
Бесплатное обеспечение питанием детей первых двух лет жизни при условии, что совокупный среднедушевой доход семьи не превышает 100 процентов утвержденной в установленном порядке величины прожиточного минимума в среднем на душу населения, действующего на дату обращения.
Назначение пособия по временной нетрудоспособности с первого дня утраты трудоспособности в размере 100 процентов заработка, если вы имеете на иждивении троих и более детей в возрасте до 16 лет (учащихся — до 18).
Преимущество для включения в состав общих и специальных организованных групп при направлении на оздоровление за рубеж.
Прием в первоочередном порядке в дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития.
Установление брони приема на работу.
Предоставление матери, имеющей троих и более детей в возрасте до 16 лет, одного свободного от работы дня в неделю с оплатой в размере среднего дневного заработка.
Увеличение пособия по безработице на 20 процентов.
Выплата пособия по безработице независимо от участия в оплачиваемых общественных работах.
Первоочередной прием в детские дошкольные учреждения. Снижение на 50 процентов платы за питание в дошкольных учреждениях. Снижение платы за пользование учебниками на 50 процентов.
Право на получение адресной социальной помощи.
Источник: газета «Белорусская нива».