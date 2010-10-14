Какие льготы у многодетной семьи в Беларуси?

С рождением третьего ребенка ваша семья приобретает статус многодетной. Многодетная семья вправе рассчитывать на ряд льгот. Основным при предоставлении любой льготы является удостоверение многодетной семьи. За получением удостоверения следует обратиться в службу «одно окно» в местный исполком по месту жительства (регистрации).

Имея на руках этот документ, вы можете рассчитывать на получение следующих социальных льгот, прав и гарантий:

Включение вне очереди в списки на получение льготных кредитов на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений. Право на совместное использование льготного кредита и одноразовой безвозмездной субсидии на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений.

Получение финансовой помощи государства в погашении задолженности по льготным кредитам в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь, в следующих размерах: при наличии троих несовершеннолетних детей — 50 процентов от суммы задолженности по выданным кредитам; при наличии четверых несовершеннолетних детей — 70 процентов от суммы задолженности по выданным кредитам; при наличии пятерых и более несовершеннолетних детей — 100 процентов от суммы задолженности по выданным кредитам.

Бесплатное обеспечение питанием детей первых двух лет жизни при условии, что совокупный среднедушевой доход семьи не превышает 100 процентов утвержденной в установленном порядке величины прожиточного минимума в среднем на душу населения, действующего на дату обращения.

Назначение пособия по временной нетрудоспособности с первого дня утраты трудоспособности в размере 100 процентов заработка, если вы имеете на иждивении троих и более детей в возрасте до 16 лет (учащихся — до 18).

Преимущество для включения в состав общих и специальных организованных групп при направлении на оздоровление за рубеж.

Прием в первоочередном порядке в дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития.

Установление брони приема на работу.

Предоставление матери, имеющей троих и более детей в возрасте до 16 лет, одного свободного от работы дня в неделю с оплатой в размере среднего дневного заработка.

Увеличение пособия по безработице на 20 процентов.

Выплата пособия по безработице независимо от участия в оплачиваемых общественных работах.

Первоочередной прием в детские дошкольные учреждения. Снижение на 50 процентов платы за питание в дошкольных учреждениях. Снижение платы за пользование учебниками на 50 процентов.

Право на получение адресной социальной помощи.



Источник: газета «Белорусская нива».