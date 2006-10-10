Коровы вышли на парад

В Германии состоялся красочный парад. Главные гости праздника - коровы. А их хозяева - участники своеобразных соревнований за право назваться лучшим фермером. Стада привели к озеру Кёнигсзее. Оттуда специальный паром переправил животных в город. На берегу коров встречала целая процессия. Под бурные овации публики буренок облачили в праздничные одеяния. Мычащая процессия с важным видом прошлась по центральным улицам. Завершился парад на главной площади, где зрителям традиционно предстояло выбрать королеву праздника, а судьям - лучшего фермера.