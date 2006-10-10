Отпуск военнослужащих срочной службы станет короче

Министерство обороны Беларуси инициировало принятие поправки в существующий Закон. Они уже поступили на рассмотрение в Палату представителей Национального Собрания и Совет Министров Республики. В случае их принятия у солдат и сержантов, которым предстоит служить 18 месяцев, отпуск станет короче на 10 суток и составит соответственно 10 и 15 дней. Те же, кому предстоит служить 1 год, отдохнут по 5 и 10 суток. Парламентарии считают, что такая мера будет дисциплинировать солдат, тем более что поправки предусматривают и поощрения в виде дополнительных дней к отпуску. Депутаты планируют принять поправки к Закону <О статусе военнослужащих> уже на осенней сессии.