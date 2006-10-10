Десять дней без огней

10 октября в столице стартует декадник пожарной безопасности, который станет своеобразной акции взаимодействия городских служб. Суть мероприятия если не предотвратить, то хотя бы свести к минимуму случаи гибели и травматизма людей на пожарах и в других чрезвычайных ситуациях. Спасатели будут проверять подвалы и чердаки многоэтажек, общежития, места массового скопления людей. В зоне особого внимания - квартиры многодетных семей, а также горожан, входящих в так называемую группу риска. Как показывает практика, впустую подобные мероприятия не проходят.