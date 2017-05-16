Конкурс фотографов в Минской области: лучшие работы попадут на выставку ко Дню молодежи

Новости Беларуси. В области объявили специальный фотоконкурс (организатор Миноблисполком). Участники – все те, кто может красиво и творчески снимать.
Соревноваться могут молодые люди в возрасте от 14 до 31 года.
Новости Беларуси. В области объявили специальный фотоконкурс (организатор Миноблисполком). Участники – все те, кто может красиво и творчески снимать.
Соревноваться могут молодые люди в возрасте от 14 до 31 года.
Можно отправлять и коллективные работы. Например, семейные. Организаторы заявили 8 тем-номинаций.
Заявки принимают до 12 июня.
Лучшие работы разместят на выставке во время празднования Дня молодежи в Борисове, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.