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Конкурс фотографов в Минской области: лучшие работы попадут на выставку ко Дню молодежи

16 мая 2017 15:36
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Новости Беларуси. В области объявили специальный фотоконкурс (организатор Миноблисполком). Участники – все те, кто может красиво и творчески снимать.

Соревноваться могут молодые люди в возрасте от 14 до 31 года.

Конкурс фотографов в Минской области: лучшие работы попадут на выставку ко Дню молодежи-1

Можно отправлять и коллективные работы. Например, семейные. Организаторы заявили 8 тем-номинаций.

Заявки принимают до 12 июня.

Лучшие работы разместят на выставке во время празднования Дня молодежи в Борисове, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Конкурс # Фотофакт

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