Со щитами и черепом быка: копию корабля викингов построили учащиеся и мастера агролесотехнического колледжа Могилева

Новости Беларуси. Корабль викингов – драккар – появился в Могилевском зоосаде. Его построили учащиеся и мастера агролесотехнического колледжа. На таких судах викинги ходили в торговые и военные походы. Корабль, установленный в зоосаде, уменьшенная копия. Его длина – 10 м, ширина – 5 метров.

Сходство с оригиналом максимальное. На бортах установили щиты, впереди для устрашения поставили череп быка, а парус изготовили из мешковины. Новая могилевская достопримечательность – подарок городу к 750-летнему юбилею, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.