Команда БГУ стала бронзовым призером чемпионата мира по программированию

В "Битве интеллектов" белорусские студенты обыграли ровесников из Оксфорда и Кембриджа. В финале сражались 100 команд из 33-х стран. Участники соревнования решали задачи, моделирующие реальные проблемы современного бизнеса. Сегодня белорусские триумфаторы принимали поздравления от ректора БГУ Василия Стражева. Как отметил глава университета, бронзовые медали - не первая высокая награда студентов БГУ на международном первенстве. В 2004-м году наша команда завоевала золотые медали.