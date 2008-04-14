Прямой эфир

Команда БГУ стала бронзовым призером чемпионата мира по программированию

14 апреля 2008 16:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В "Битве интеллектов" белорусские студенты обыграли ровесников из Оксфорда и Кембриджа. В финале сражались 100 команд из 33-х стран. Участники соревнования решали задачи, моделирующие реальные проблемы современного бизнеса. Сегодня белорусские триумфаторы принимали поздравления от ректора БГУ Василия Стражева. Как отметил глава университета, бронзовые медали - не первая высокая награда студентов БГУ на международном первенстве. В 2004-м году наша команда завоевала золотые медали.
# общество # Программирование

Другие новости рубрики

Все новости
14 апреля 2008 16:43

Минск подтвердил имидж самого чистого города

14 апреля 2008 16:42

Угроза экологической катастрофы в Гродненской области

14 апреля 2008 16:40

Белорусские военные готовятся к главному военному параду