Белорусские военные готовятся к главному военному параду

По традиции он пройдет в Минске в День независимости - 3 июля.Уже начались репетиции праздничного марша. В параде примут участие суворовцы, курсанты Военной академии, солдаты и офицеры лучших воинских частей.

Стать участником парада - большая честь для каждого курсанта военной академии. Но попасть в почетную колонну непросто. Отбор самый строгий. Надо быть отличником военной и строевой подготовки, иметь хорошую физическую форму и самое главное - большое трудолюбие и терпение. До полного парада - почти 80 дней ежедневных репетиций. Под солнцем, дождем и ветром.

Пока участники парада тренируются в своих воинских расположениях. Чтобы уже через месяц стать одним целым на плацу Минского гарнизона. Смотр готовности - своеобразный экзамен без права на пересдачу. Вместе с курсантами военной академии плечо в плечо в парадных расчетах пройдут суворовцы, курсанты военного факультета БНТУ, военнослужащие 120-й гвардейской отдельной механизированной бригады.

Генеральные тренировки пройдут накануне дня Независимости на пересечении проспектов Победителей и Машерова. Под светом прожекторов. Для того, чтобы не мешать движению и до последнего момента сохранить интригу предстоящего парада.

