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Книга об уроженцах Минщины, погибших в афганской войне, вскоре увидит свет

14 февраля 2011 15:09
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Инициатива ее создания принадлежит воинам-интернационалистам столичного региона.

Встречу с ними руководство области приурочило к 22-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

Сегодня в регионе проживают более 4 тысяч воинов-интернационалистов и 109 семей погибших военнослужащих. В прошлом году им оказана финансовая помощь почти на 70 миллионов рублей. Помогли с ремонтом и строительством жилья. Ко Дню памяти воины и семьи погибших получили денежные выплаты, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Игорь Литовченко, председатель Минской областной организации ОО «Белорусский Союз ветеранов войны в Афганистане»:
Помощь, конечно, оказывается. Достаточно сказать, что в течение 2010 года порядка тысячи участников войны в Афганистане получили помощь в объёме 66 миллионов рублей. Некоторым оказывалась помощь в ремонте квартир, надворных построек, строительстве каких-то дворовых персональных объектов. 18 членов семей ветеранов войны в Афганистане получили квартиры.

Олег Семенчук, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома:
Проблемы воинов-интернационалистов находятся на контроле социальных служб области, на контроле местной власти. Все проблемы, которые возникают, решаются, и нерешённых проблем сегодня нет.

# общество

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