Четверть миллиона долларов заработал на доверии граждан автообманщик из Минского района

Молодой человек через интернет предлагал помощь в покупке автомобилей за границей.

Клиенты давали предоплату, но в итоге машин не получали. На часть незаконных доходов — 100 тысяч долларов — мошенник закупил партию нижнего белья и планировал продать ее в Беларуси, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Анна Чиж-Литаш, пресс-офицер Партизанского РУВД Минска:

Данный молодой человек объясняет свой поступок тем, что деньги за покупку машин ему должны были вернуть из-за границы, но так и не дождались. Своим же покупателям он говорил, что не может пригнать машину по таким причинам, как задержка на таможне, плохие погодные условия и в основном он ссылался на наводнение, которое тогда было в Германии.