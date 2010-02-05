Из-за спама за 2009 год Россия потеряла 14 миллиардов рублей, а спамеры заработали 3,7 миллиарда

Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) по итогам исследования рынка спама в Рунете пришла к выводу, что потери российской экономики от этой деятельности в 2009 году составили 14,1 миллиарда рублей. При этом доходы российских спамеров оцениваются в 3,7 миллиарда рублей.

РАЭК отмечает, что Россия не является мировым лидером спам-индустрии, но семь из десяти крупнейших спамеров мира – выходцы из России. В частности, россиянином создана так называемая партнерская программа, рекламирующая поддельные лекарственные препараты и являющаяся крупнейшим в мире спамером. Вообще, наибольшую долю в спам-рассылках составляет именно реклама поддельных лекарств (почти 74% в мировом объеме спама).

На спам приходится пятая часть российского рынка интернет-рекламы.

РАЭК отмечает, что даже самые жесткие из существующих на сегодняшний день антиспамерских законов не представляют угрозы для бизнеса спамеров. Так, в Евросоюзе спамеры в 2009 году заработали 218 миллионов евро, а на штрафах потеряли менее 3 миллионов, или 1,3% выручки.

83% мирового спама рассылается через ботнеты, сформированные из домашних и офисных компьютеров, зараженных вирусами, пишет lenta.ru.