Прямой эфир

Из-за спама за 2009 год Россия потеряла 14 миллиардов рублей, а спамеры заработали 3,7 миллиарда

05 февраля 2010 09:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) по итогам исследования рынка спама в Рунете пришла к выводу, что потери российской экономики от этой деятельности в 2009 году составили 14,1 миллиарда рублей. При этом доходы российских спамеров оцениваются в 3,7 миллиарда рублей.

РАЭК отмечает, что Россия не является мировым лидером спам-индустрии, но семь из десяти крупнейших спамеров мира – выходцы из России. В частности, россиянином создана так называемая партнерская программа, рекламирующая поддельные лекарственные препараты и являющаяся крупнейшим в мире спамером. Вообще, наибольшую долю в спам-рассылках составляет именно реклама поддельных лекарств (почти 74% в мировом объеме спама).

На спам приходится пятая часть российского рынка интернет-рекламы.

РАЭК отмечает, что даже самые жесткие из существующих на сегодняшний день антиспамерских законов не представляют угрозы для бизнеса спамеров. Так, в Евросоюзе спамеры в 2009 году заработали 218 миллионов евро, а на штрафах потеряли менее 3 миллионов, или 1,3% выручки.

83% мирового спама рассылается через ботнеты, сформированные из домашних и офисных компьютеров, зараженных вирусами, пишет lenta.ru.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
05 февраля 2010 09:32

РПЦ отправила бесноватых прихожан к психологам

05 февраля 2010 09:15

Миссионерам США, пытавшимся незаконно вывезти детей с Гаити, грозит 15 лет тюрмы

05 февраля 2010 08:28

Водитель лесовоза пытался провезти крупную партию мобильников в исправительную колонию в Ивацевичах