Каждый день добывают «белое золото» страны! Как проходят рабочие будни белорусских шахтеров?

О тех, у кого железный характер и по-настоящему горячее сердце, — репортаж Дианы Головач

Их труд обеспечивает экономическую стабильность всей страны. В последнее воскресенье августа Беларусь отметит День шахтера. Для нашей республики это не просто профессиональный праздник, а день гордости за уникальную индустрию. Белорусские горняки каждый день спускаются на сотни метров под землю, чтобы добывать то, что называют «белым золотом» страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В сентябре 2015 года была заложена капсула в ознаменование начала строительства Нежинского горно-обогатительного комбината. Изначально проект выглядел как классический пример государственно-частного партнерства с привлечением иностранных инвестиций и технологий. Но санкции перечеркнули прежние договоренности, и стройка, на которую возлагали большие надежды, оказалась замороженной. Вопрос о судьбе комбината стал острым: быть или не быть стране самостоятельной в такой стратегической отрасли, как производство калийных удобрений. И когда государство приняло решение достраивать объект своими силами, это был вызов не только западным ограничениям, но и собственным возможностям.

Лукашенко: строительство нового комплекса по добыче калийных удобрений мы уже должны планировать

Посещая предприятие в мае 2025 года, Александр Лукашенко не просто оценил ход работ, а лично убедился, что страна способна реализовывать проекты такого уровня в одиночку, без подсказок и помощи извне. Осмотрев цеха, пообщавшись с руководством и рабочими, Президент поставил задачи, которые стали программой действий.