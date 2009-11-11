Каждое третье ДТП происходит внутри дворов

Генпрокуратура требует призвать к ответу водителей нарушающих правила парковки во дворах.

Значительная часть автовладельцев предпочитает охраняемым парковкам дворы, заполняя железными конями помимо дороги еще и пешеходные тротуары, и зеленые зоны, и даже детские площадки. Как результат – теперь каждое третье ДТП случается не на дорогах, а внутри дворов.

Один из минских дворов по улице Воронянского. Картина кисти столичных автолюбителей. Машины стоят параллельно, перпендикулярно. Только что не на капоте друг у друга. «Зеленые» зоны и детские площадки вне внимания.

Автовладельцы неправильно припаркованных машин зачастую находят записки с угрозами поцарапать стекло, разбить зеркала или проколоть колеса. Они часто исходят от жителей домов, где припарковался нарушитель. И иногда такие угрозы авторы записок приводят в исполнение. Самосуд?!

Бывает, нарушителей наказывают и более строго. Из неправильно припаркованных машин «загадочным» образом исчезают личные вещи водителей, аудиотехника. Количество хищений из автомобилей в этом году возросло почти на треть. Но проблема парковок может иметь и более серьезные последствия. В случае форс-мажора «скорая» или «пожарная» вряд ли доберутся до места назначения.

Александр Лашин, заместитель генерального прокурора Республики Беларусь:

– Только по городу Минску за последнее время выявлено 58 фактов, когда автомобили МЧС не смогли своевременно приступить к тушению пожара из-за того, что близ домов и подъездов находились припаркованные автомобили, причем находились с нарушением правил дорожного движения.

Особо опасные ситуации случаются утром, когда дети идут в школу. За этот год из-за водителей, которые привыкли парковаться во дворах на «авось», пострадали 10 детей. Один случай - со смертельным исходом.

Илья Волозин, начальник отдела расследования ДТП ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

– В силу того, что они невысокого роста, их за машинами просто физически не видно. Когда дети передвигаются по двору, они выскакивают из-за машин, и происходят дорожно-транспортные происшествия.

Иосиф Емельянович 35 лет за рулем. За это время ни одной записи в талоне и ни одной неправильной парковки. А свою машину под окнами квартиры он и не припомнит, когда оставлял в последний раз.

Иосиф Худалей, автолюбитель:

– У нас такие дворы, что вся площадка занята машинами, возможности выехать практически нет. Приходится или на зеленую зону ехать, или же собираться и идти на общественный транспорт.

Иосиф Емельянович нашел свое решение общей проблемы. Машину оставляет на автостоянке. И в сохранности, и не мешает никому. Это сейчас до стоянки ему пешком два метра. Раньше – до собственной машины шесть остановок ехал на общественном транспорте.

Сегодня ровно у половины столичных машин есть место постоянного хранения. А вот у остальных «прописки» нет. Несколько лет назад основной причиной были очереди на машиноместо на круглосуточных стоянках. Сегодня все с точностью до наоборот. Паркоместа пустуют. 2,5 тысячи «вакансий» – и это только на муниципальных стоянках. Специалисты уверены: дело не в цене за место, а в менталитете.

Петр Прудников, главный инженер УП «Гаражи, автостоянки и парковки»:

- Например, лень человеку ехать, допустим, две остановки на транспорте для того, чтобы поставить машину на хранение.

Так что еще очень большой вопрос: причина переполненных дворов – в отсутствии альтернативы или же все-таки в элементарном человеческом отношении друг к другу?