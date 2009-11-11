Витебских чиновников застали врасплох!

Рабочая группа Администрации Президента Беларуси 10-11 ноября без предупреждения провела рейдовую проверку. В ходе проверки работы исполнительных и распорядительных органов власти в Витебске по выполнению требований Директивы № 2 «О мерах по дальнейшей дебюрократизации государственного аппарата»

установлено, что председатель Витебского горисполкома Виктор Николайкин прием граждан по личным вопросам начал с 1,5-часовым опозданием. В результате образовалась очередь около 10 человек. Информации об изменении графика приема размещено не было.



На рабочем месте не оказалось начальника отдела по труду и социальной защите Витебского горисполкома Елены Капустиной, которая также должна была вести прием граждан по личным вопросам.



В горисполкоме не налажено электронное взаимодействие с другими структурными подразделениями и организациями при осуществлении административных процедур (исключение РУП "Витебское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру"). Запросы направляются на бумажных носителях, что не обеспечивает быстрого получения информации от других органов.



Сайт горисполкома содержит неактуальную информацию о порядке осуществления административных процедур горисполкомом и его структурными подразделениями.



"Горячая линия" Витебского горисполкома работает только один день в месяц, и при этом ни один указанный телефон не отвечал.



Рабочая группа также посетила ЖЭУ №1 и №2 Витебска. В этих организациях помещения захламлены, требуют ремонта, стены обвешаны бессистемной и не всегда актуальной информацией. В этих ЖЭУ нет перечня административных процедур, осуществляемых в отношении граждан. Работники не в состоянии разъяснить механизм осуществления таких процедур. В ЖЭУ №2 отсутствовали лица, ответственные за выполнение административных процедур, и не была обеспечена их замена. Информирование граждан в этих организациях осуществляется формально.



Установлено также, что использование государственными органами и организациями такого важного канала обратной связи с гражданами, как книга замечаний и предложений, осуществляется неэффективно.



Глава Администрации Президента поручил руководству Витебского облисполкома и Витебского горисполкома принять все необходимые меры по наведению порядка и строгому выполнению Директивы № 2.





- Есть четкий регламентируемый порядок приема граждан по личным вопросам, утвержденный Президентом Беларуси, который необходимо неукоснительно выполнять. Это святое дело для каждого руководителя, - резюмировал глава Администрации Президента Владимир Макей, сообщили БЕЛТА в Администрации главы государства.

