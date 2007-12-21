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Католические храмы Беларуси готовятся к Рождеству

21 декабря 2007 19:05
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Сегодня своеобразный предпраздничный марафон достиг кульминации. Все костелы в праздничном убранстве, в каждом из них созданы батлейки, реконструкции места рождения Христа.

Традиции оформления батлеек в храмах накануне Рождества уже несколько столетий. Ее главная идея - показать верующим, что спаситель находится рядом. Каждый может приобщиться в костеле к великому таинству рождения Христа. Еще одной, не менее важной традицией, стал Вифлеемский огонь. Его привозят в костелы из самой главной христианской святыни - Вифлеема.

Еще с начала декабря католические храмы Беларуси начали подготовку к Рождеству. Торжественные богослужения проводились почти ежедневно. А праздничное убранство костелов напоминало прихожанам о самом главном дне в христианском календаре - Рождестве.

Основные праздничные богослужения начнутся в ночь на Рождество. В костелах пройдут всенощные литургии.  Тогда же закончится и один из самых строгих постов.

# общество

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