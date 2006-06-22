В честь юбилея Дня единения народов Беларуси и России

Юбилейным знаком <10 лет со Дня единения народов Беларуси и России> награждена тысяча человек. Об этом сегодня сообщил заместитель начальника административного департамента, начальник отдела военного и оборонного сотрудничества Постоянного комитета Союзного государства Константин Кудряшов в Минске на пресс-конференции <Государственно-правовые основы безопасности Союзного государства и стабильности в европейском регионе>. По его словам, первая награда была выпущена в честь юбилея со дня подписания Договора о создании Союзного государства. На лицевой стороне знака размещены государственные флаги двух государств Беларуси и России. Высокая награда вручается гражданам Беларуси и России за активное участие в реализации Договора о создании Союзного государства по представлениям руководителей министерств и ведомств, а также общественных организаций двух стран.