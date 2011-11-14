Кардинал Курт Кох: В Беларуси межконфессиональный диалог очень хорошо развит

Новости Беларуси, Минск. Кардинал Курт Кох вместе с архиепископом Тадеушем Кондрусевичем встретились со студентами Института теологии Белгосуниверситета.

Минск на несколько дней стал площадкой для диалога православной и католической конфессий. Международный форум, который проходит в белорусской столице, собрал экспертов и ученых в области религиоведения, истории, социологии и политологии из 11 стран — в том числе Беларуси, России, Украины, Италии, Германии и Франции.

Протоиерей Димитрий Сизоненко, секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата:

Ситуация для нас является хорошим образцом того, как можно мирно сосуществовать, плодотворно сотрудничать и по-человечески, по-христиански поддерживать дружеские отношения.

Адриано Роккуччи, генеральный секретарь «Общины Святого Эгидия» (Италия):

Беларусь является моделью сосуществования разных христианских конфессий. То общество, та страна, где строятся новые храмы – значит, это та страна, где развивается духовная жизнь. А это ценность для всего общества.

Фаддей Барнас, инок Бенедиктинского монастыря в Шеветонь (Бельгия):

Церкви дружат. Ваша страна — это, можно сказать, мост, который нас связывает. Да и положение церкви свидетельствует о высоком уровне государства.

Йоханнес Ольдеманн, директор Института экуменических исследований им. Мелера (Германия):

Это хороший пример для верующих того, как христиане разных вероисповеданий относятся друг другу .

Кардинал Курт Кох вместе с архиепископом Тадеушем Кондрусевичем сегодня также успели встретиться со студентами Института теологии Белгосуниверситета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кардинал Курт Кох, Председатель Папского совета содействия христианскому единству:

Я ощущаю, что именно здесь, в вашей стране, межконфессиональный диалог очень хорошо развит. Конференция, которую я вчера открывал, этому подтверждение. К тому же я побывал и в католическом, и в православном храме и был удивлен, насколько заполнены эти святыни. На вашей земле и у православия, и у католицизма – большое будущее.

Тадеуш Кондрусевич, архиепископ, митрополит Минско-Могилевский Римско-католической церкви Беларуси:

Когда мы посмотрим на нашу страну, на Беларусь – мы пример сотрудничества, помощи, нормальных рабочих отношений. Иоанн Павел II говорил, что Европа должна дышать двумя легкими. Мне кажется, что Беларусь — это очень хороший тому пример.