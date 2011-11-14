Лукашенко: Мы не приемлем политики, которая проводится европейцами в отношении Беларуси, и ждем более активной позиции католической церкви

Новости Беларуси, Минск. Приветствуя гостей, Александр Лукашенко отошел сегодня от светского протокола. С широтой славянской души — двукратный поцелуй с гостями зарубежными и трехкратный, в традиции православия — с духовенством нашей страны. Столетия так встречают на нашей земле только близких по духу людей.

Их приезд в Беларусь — это тоже как некое знамение: наша страна все чаще становится площадкой для укрепления христианского единства. И фундамент для этого выстроило само государство.

Александр Лукашенко:

С первых дней и месяцев зарождения новой Беларуси, независимой Беларуси во главу угла наших моральных ценностей были положены христианские ценности. Я очень рад, что в последние годы, годы новой истории между двумя ведущими конфессиями установились очень дружественные, можно сказать, братские отношения.

Высокие гости из Ватикана прибыли в Беларусь для участия в конференции по развитию православно-католического диалога. Такого масштаба форум — впервые в истории современности. Священники, философы, политологи. Двести представителей разных уголков Европы именно в Минске решают, что сделать для объединения христианских религий.

Филарет, Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Подобные научные собрания становятся важным событием не только в религиозной жизни, но и в общекультурной жизни Беларуси, и я бы сказал, в Европе. За последние десятилетия в нашей стране сложились добрые традиции межконфессиональных встреч. Мы видим свою задачу в укреплении контактов церкви и общества.

Кардинал Курт Кох, делясь впечатлениями с белорусским лидером, не скрывал восхищения. Был удивлен приятно, что два митрополита православной и католической церквей вот так легко могут общаться не только между собой, но и с главой государства.

Курт Кох, кардинал, Председатель Папского совета по содействию христианскому единству:

Это мой первый визит в Беларусь. И огромной радостью для меня стало увидеть у вас храмы, полные прихожан. Причем и в церквях, и в костелах. Это значит, что вера жива в народе. Хотел бы поблагодарить за атмосферу понимания, царящую между конфессиями. Это хорошо видно. Во всех странах религии уживаются по-разному. И я обязательно доведу до Папы то, что я увидел в Беларуси.

При равенстве религий, первая по величине конфессия в нашей стране — православная. 12% белорусов считают себя католиками. Обе церкви — конструктивные партнеры светской власти в решении самых разных проблем.

При этом Беларусь — одно из немногих государств мира, которое вышло на соглашение Белорусской православной церкви с Ватиканом. Документ готов к подписанию.

Александр Лукашенко:

В 2009 году мы встречались с Папой Римским Бенедиктом XVI. На меня эта встреча произвела очень сильное впечатление. Должен вам сказать, все, что я тогда обещал, мы выполнили.

От католической церкви и лично от Папы Римского Бенедикта XVI мы ждем большего в защите наших интересов, особенно на Западе. Мы не приемлем той политики, которая сейчас проводится европейцами, Западной Европой, центрально- и восточноевропейскими государствами Евросоюза в отношении Беларуси. Это ненормально. И вы в этом сами убедитесь. Поэтому мы ждем более активной позиции в этом направлении католической церкви. В этом бездонном, несправедливом мире самым справедливым, наверное, мировым органом является церковь. Хотелось бы, чтобы церковь сказала свое слово в защиту справедливости. Прежде всего, на этом клочке земли, где мирно уживаются и православные, и католики. Но все они христиане.

Только в присутствии прессы духовенство общалось с президентом около часа. Встреча продолжилась и за дверями закрытыми. Папе Римскому Александр Лукашенко попросил передать самые добрые пожелания от себя лично и белорусского народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.