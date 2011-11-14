Новости Беларуси. Минск на несколько дней стал площадкой для диалога православной и католической конфессий. Международный форум, который проходит в белорусской столице, собрал также экспертов и ученых в области религиоведения, истории, социологии и политологии из 11 стран, в том числе Беларуси, России, Украины, Италии, Германии и Франции.

Многие из гостей уже не раз бывали в Беларуси и позитивно оценивают развитие межконфессионального диалога, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протоиерей Димитрий Сизоненко, секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата:

Ситуация для нас является хорошим образцом того, как можно мирно сосуществовать, плодотворно сотрудничать и по-человечески, по-христиански поддерживать дружеские отношения.

Адриано Роккуччи, генеральный секретарь «Общины Святого Эгидия» (Италия):

Беларусь является моделью сосуществования разных христианских конфессий. То общество, та страна, где строятся новые храмы – значит, это та страна, где развивается духовная жизнь. А это ценность для всего общества.