Многие из гостей уже не раз бывали в Беларуси и позитивно оценивают развитие межконфессионального диалога, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Протоиерей Димитрий Сизоненко, секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата:
Ситуация для нас является хорошим образцом того, как можно мирно сосуществовать, плодотворно сотрудничать и по-человечески, по-христиански поддерживать дружеские отношения.
Адриано Роккуччи, генеральный секретарь «Общины Святого Эгидия» (Италия):
Беларусь является моделью сосуществования разных христианских конфессий. То общество, та страна, где строятся новые храмы – значит, это та страна, где развивается духовная жизнь. А это ценность для всего общества.