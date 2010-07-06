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Карася-мутанта с рогами выловили могилевские рыбаки

06 июля 2010 17:57
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В Могилёвской области на Чигиринском водохранилище рыбаки поймали необычную рыбу.

У этой особи кроме обычных плавников и хвоста на выросли  рога. По словам специалистов, на крючок рыбакам попал обычный серебряный карась. А его не совсем привычный вид обусловлен природными особенностями рыбы, которая в период размножения может спариваться с другими видами рыб.

Александр Таркан, старший преподаватель кафедры биологии Могилёвского Государственного Университета им. А.А.Кулешова:
Карась может давать потомство от других видов карповых рыб. Таких, как линь, карп. В силу этих и других причин -  и эти мутации. Не случайно от карася берут начало огромное количество аквариумных рыб.

# общество # Фотофакт

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