В Дзержинском районе открыли комплекс по выращиванию птицы, построенный на средства израильского инвестора

Как отметил министр сельского хозяйства Израиля, который специально сегодня прилетел в Беларусь, две страны продолжат сотрудничество не только в сельхозпроизводстве, но и в аграрных исследованиях. Так, господин Симхон знает как увеличить надои от белорусских коров вдвое.

32 года назад он покинул Беларусь, как оказалось, чтобы потом вернуться. Анатолий Миндел – успешный бизнесмен из Израиля. Изучив пакет предложений из различных стран мира, инвестор решил вложить капитал в аграрную промышленность Беларуси.

Анатолий Миндел, инвестор (Израиль):

В Беларуси хотят слышать и слушать, здесь легко работать. Тут очень приятные и толковые люди, которые принимают и испытывают все новые технологии.

Комплекс птицефермы построен с использованием не имеющих аналогов на территории СНГ технологий израильской компании, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Четыре миллиона евро – цена проекта. Высокотехнологичное производство, новые рабочие места. Пока запущено в работу четыре птичника, в ближайшее время их будет 12. Здесь планируют производить до 10 тысяч тонн диетического мяса.

Яркий пример того, как иностранные инвестиции работают на белорусскую экономику. Возведенный за полгода птицекомплекс буквально через год и два месяца окупится и станет приносить солидную прибыль.

Израиль готов сотрудничать с белорусской стороной в различных отраслях сельского хозяйства, особенно в молочной промышленности. Беларусь в свою очередь могла бы способствовать продвижению интересов Израиля на сельхозрынке стран Таможенного союза, а Израиль – интересов Беларуси на рынке Евросоюза и США.

Шалом Симхон, министр сельского хозяйства и развития села Израиля:

Я верю, что совместное сотрудничество приведет нас к высоким результатам. С тем количеством коров, которые есть на фермах в Беларуси, и с нашими технологиями можно увеличить объемы молока вдвое за короткое время.

Беларусь в следующей пятилетке планирует инвестировать в развитие производственной и социальной сфер на селе до 40 миллиардов долларов. Кроме того, предполагают вдвое увеличить производство молока и мяса. А экспорт белорусского продовольствия прибавить в три раза. Проект новой программы развития сельских территорий на ближайшую пятилетку уже внесен в правительство и, как ожидается, будет принят в ближайшее время.

Михаил Русый, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Это будет озвучено на Всебелорусском народном собрании. Принято решение сделать пятилетку инноваций и модернизаций. Выйдут новые комплексы, которые нам позволят при поддержке, при техвооружении работать ближайшие 30 лет и поддерживать на данном уровне наше село.

Наш агропромышленный комплекс заинтересован в привлечении израильских технологий, инвестиций и опыта. Хотя в последние пять лет в Беларуси отмечают высокую динамику производства зерна, молока. Каждая девятая пачка натурального сливочного масла и седьмая тонна сыра на мировом рынке сделана в Беларуси, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».