Фестиваль классической музыки «Владимир Спиваков приглашает» впервые открылся в Минске

Россия, Франция, а теперь и Беларусь. У фестиваля «Владимир Спиваков приглашает» появился новый адрес. Беларусь на шесть дней стала одной из классических сцен мира. В маршруте фестивальных концертов под руководством всемирно известного скрипача и дирижера – Минск, Гомель и Могилев. Приветствие его участникам направил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Такого ажиотажа в кассах Белгосфилармонии не было еще никогда. Билеты на все концерты международного фестиваля Владимира Спивакова были раскуплены всего за один день, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». А в самой филармонии установлено рекордное количество телефонных звонков. Столичные меломаны до последнего надеялись, что в продажу поступят дополнительные билеты.

«Владимир Спиваков приглашает». Этот фестиваль и в культурной жизни Москвы, пожалуй, одно из самых интригующих событий. А теперь ценители серьезной музыки собираются и по новому, белорусскому, адресу.

В Беларуси у Спивакова – своя публика. Хоть «с фестивалем» Владимир Теодорович приехал впервые, зато просто с концертами – гость частый. И об уровне культурной сферы в Беларуси знает не понаслышке.

Владимир Спиваков, Народный артист СССР:

Факты говорят сами за себя. Отреставрирован у вас оперный театр. И в прекрасном виде находится. Консерватория на достаточно высоком уровне. Кадры, которые выходят из консерватории, вполне мирового уровня.

Максим Берин, продюсер Международного фестиваля «Владимир Спиваков приглашает»:

Любит господин Спиваков Беларусь. Поэтому и согласился приехать.

Белорусская программа московские концерты не повторяет ни в чем. Причем она не ограничивается лишь классикой. В этом году среди приглашенных гостей фестиваля – и американский гитарист-виртуоз, и даже легендарный кларнетист из Аргентины, получивший «Оскар» за музыку к фильму «Список Шиндлера».

Тадеуш Стружецкий, заместитель министра культуры Республики Беларусь:

Гэтую ідэю, безумоўна, падтрымала Міністэрства культуры, падтрымаў Прэзідэнт нашай краіны, прынята пастанова Савета міністраў.

Денис Мацуев, Заслуженный артист России:

Я приехал в Минск на 5-6 часов. Мы «подзарядились» друг друга на сцене. Это огромное счастье.

Второго декабря в Гомеле и третьего в Могилеве не повторится ни одно произведение. А далее фестиваль вернется в Минск, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Заключительным аккордом станут выступления сразу двух оркестров: нашего Президентского и Национального филармонического оркестра России.