Каменная горка в Минске: состояние застройки на апрель 2011 года

Каменная горка — самый большой жилой район Минска. Здесь еще не дошли до конечной точки — а это 2 млн кв. м жилья.

Микрорайоны «Каменная горка-1» и «Каменная горка-5» почти построены. А вот дома в микрорайонах «Каменная горка» под номерами 2, 3 и 4 еще ждут своей очереди сдачи в эксплуатацию.

Лариса Сергеева, заведущая группой архитекторов архитектурно-планировочной мастерской УП «Минскпроект»:

Во 2-м микрорайоне мы проектируем школу и детский садик, потом будет построен еще одна школа и садик. Тоже самое касается «Каменной горки-4». Там сейчас тоже проектируются садик и школа.

Здесь будет и парк для пеших прогулок, и спортивный комплекс с бассейном. Во 2-й и 4-й «Каменной горке» уже утвержден проект строительства сразу четырех поликлиник. Плотность населения того требует, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Лариса Сергеева:

В микрорайонах будут жить по 10 тысяч жителей. Жилой фонд — 260 тысяч кв. м. В одном районе будет примерно по 4 тысячи квартир.

Строятся квартиры улучшенной планировки. Там более широкие коридоры, санузлы, сами комнаты. В комнатах появились эркеры, которыеих очень украшают.За счет их, кстати, площадь комнат становится больше.

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