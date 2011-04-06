Первый в республике многофункциональный контакт-центр начал работать в Минске

Здесь можно не только оплатить коммунальные услуги, но и получить консультацию юриста, риэлтора и паспортиста. А также, оформить сделку с недвижимостью и воспользоваться службой «одно окно».

Эдуард Борисович, решил поменять паспорт перед сезоном отпусков. И был приятно удивлен, что можно оформить документ без очереди и рядом с домом.

Первый в стране такого рода многофункциональный центр открыли в Минске на улице Максима Танка. Разместили в обновленном здании и городскую справочно-информационную службу, работающую с ноября прошлого года. За это время по короткому номеру 142 получили ответ на насущные вопросы более двух тысяч минчан.

Александр Ефимов, заместитель начальника управления делами Мингорисполкома:

Данный контакт-центр осуществляет информирование граждан по телефону 142 по вопросам административных процедур. Также контакт центр осуществляет прием электронных обращений граждан.

В течение двух недель даже на виртуальное обращение дадут вполне реальный ответ, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В ближайшей перспективе планируют внедрить информационные новинки, которые помогут еще больше упростить общение населения с чиновниками.

Необходимые услуги недалеко от дома сейчас могут получить 50 тысяч жителей Центрального района Минска. В ближайшее время подобные центры создадут в Московском и Фрунзенском районах столицы.

Столичные расчетно-справочные центры в перспективе будут оказывать ряд дополнительных услуг – от риелторских до нотариальных. Это позволит снизить нагрузку на центральные конторы и приблизить востребованные услуги к месту жительства горожан.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Это повысит оперативность реагирование на обращение граждан, это повысит качество рассмотрения обращения граждан, это создаст дополнительные услуги для работающих граждан — меньше времени нужно будет тратить на решение своих бытовых и социальных вопросов, а оперативно их решить через интернет, через прямой контакт.

Расширение спектра услуг в расчетно-кассовых центрах столицы планируют внедрять системно в течение трех лет. Однако, еще два многофункциональных центра в Минске планируют открыть ко Дню города.