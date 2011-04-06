А. Лукашенко: Психологически у нас крестьяне привыкли и хотят видеть главного руководителя каждый день

Продолжение рабочей поездки Президента Беларуси по Брестской области: Сегодня в «Беловежском» были в центре внимания также социальная сфера, улучшение условий работы аграриев и обслуживание техники на селе. И надо отметить, что к решению этих вопросов здесь также подошли по-хозяйски.

К примеру, деревня Каролин. Два года назад взяли старое здание столовой, отремонтировали, благоустроили. Теперь здесь актовый зал, читальный и хореографический. Центр культуры и досуга изменил жизнь всей деревни. Занимаются от мала до велика — школьникам не надо ехать на кружки в соседнюю деревню за 7 километров.

У библиотекаря Натальи Иванюк работы прибавилось — сельчане стали больше читать. Это после того, как библиотека переехала в новый центр. Теперь здесь можно получить еще больше информации — подключили интернет.

Успешный социальный проект сегодня показали и президенту. Воспитанники танцевальной студии подготовили хореографическое приветствие — белорусскую польку.

Напоследок Президенту юные художники подарили картины. Сами рисовали — пусть пока по-детски, но зато уверено, что теперь в деревне есть где развернуться талантам.

Творчески подошли в хозяйстве и к реконструкции мехдвора: он стал меньше, ненужные и захламленные когда-то площади отвели под посевы. Еще исторические постройки сами довели до ума. На четырех гектарах теперь не тесно, а наоборот компактно. Здесь и гаражи, и обучающий класс для механизаторов. Дисциплина тоже на уровне. Условия самые что ни есть комфортные. Растет и культура труда. На мехдворе созданы все условия для хранения и обслуживания техники.

Олег Сухоруков, заместитель генерального директора по механизации ОАО «Беловежский»:

Ничего нового не строили, а все те помещения, которые были, реконструировали, асфальтировали, произвели оптимизацию самого мехдвора.

Здесь же главе государства показали автомобили техобслуживания машинно-тракторного парка. Их уже называют скорой автопомощью. Случись что в поле с техникой — ее не надо тащить на прицепе в мастерскую. Спецавтомобиль приедет на поле, он оснащен всем необходимым для диагностики оборудованием. Таких автомобилей по республике в настоящее время более 130. Парк намерены расширить.

Рассказали Президенту Беларуси и о информационно-поисковой системе Белагросервиса. Она облегчает процесс поиска на складах необходимых запасных частей и агрегатов для ремонта и обслуживания техники.

Подводя итоги увиденному, Александр Лукашенко отметил, что достаточно настороженно относится к созданию таких крупных хозяйств. Но за ними будущее эффективного производства.

Александр Лукашенко:

Психологически у нас крестьяне привыкли и хотят видеть главного руководителя каждый день. Я всегда настороженно отношусь к таким хозяйствам. Но никуда не денешься, надо повышать эффективность, а малые хозяйства неэффективны.

ОАО «Беловежский» — пример того, как можно не ровнять все с землей и строить новое, а модернизировать и приводить в порядок существующие объекты. Но это только полдела.

Александр Лукашенко:

Приведение в порядок ферм — это лишь половинчатое решение, несмотря на то, что оно дает результат и эффективность. В дальнейшем на этой основе необходимо создавать новые более крупные сельхозпроизводства. Ферма на 1100 голов — это уже на 30% решение вопросов в молочном скотоводстве.

Через два года президент пообещал вновь посетить «Беловежский», чтобы увидеть, как развивается хозяйство и как наведен порядок на недавно переданных объектах.

Завтра рабочая поездка Президента по Брестской области продолжится, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В центре внимания будут вопросы строительной отрасли и импортозамещения.