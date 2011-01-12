Какую еду следует класть в кормушки для птиц?

Столичные орнитологи заманивают пернатых к кормушкам. А поддержали традиционный флэш-моб сотни минчан из всех районов столицы.

Подготовить столовки и кормушки для певчих птиц может каждый желающий. Самое главное — тщательно подготовить излюбленное меню. Синицы и дятлы будут рады несолёному салу; воробьи, зеленушки, чижи и поползни — арахису. Нельзя забывать также о семечках подсолнечника, овсянке и овсе.

Руслан Шайкин, специалист по экологическому образованию ОО «Ахова птушак Бацькаушчыны»:

Очень много поступает звонков по поводу встреченных на кормушках дубоносов. Это птицы достаточно мощного телосложения с приличным клювом, в меру флегматичные, спокойные.

Всех прилетевших орнитологи просят сосчитать и определиться с видом. Самых же активных участников акции ждут полевые бинокли, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».