Веселые забавы могут привести к печальным последствиям

Петарды, фейерверки и хлопушки на 20 миллионов рублей изъяли сотрудники Малоритского РОВД и департамента охраны у одного из жителей Бреста. Продукцию была обнаружена в ходе отработки приграничных территорий. Автомобиль Фольсваген остановили для рядовой проверки. В машине оперативники обнаружили товар, на который у водителя не нашлось соответствующих документов. В итоге, такая тщательная подготовка к Новому году обернулась для брестчанина крупным штрафом. По предварительной версии, контрабандная пиротехника ввезена на территорию Беларуси из Польши.