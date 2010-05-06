Какие праздничные мероприятия пройдут 9 мая в Минске?

Мирная атака праздничного фронта уже практически в режиме полной боевой готовности.
Действо грядущего юбилея Победы расписано не только по часам, но и по шагам. Великий праздник начнется торжественным шествием по центральному проспекту столицы.
Чеканить шаг начнут и возле стелы «Минск — город-герой». Впервые в военном параде 9 мая покажут боевую выправку не только бойцы белорусской армии, но и военные из России и Украины.
А ещё здесь проедут, пролетят, а точнее, проплывут по воздуху. Новые образцы боевой техники обещают «поразить» зрителей даже в мирное время.
Анатолий Грицев, военный комендант Военной комендатуры Вооруженных Сил Беларуси:
Зрители увидят технику подразделения радиоэлектронной борьбы, комплексы управления ВВС и войск ПВО. Также будет впервые демонстрироваться зенитно-ракетный комплекс С-300В.
Выступят здесь и те, у кого синхронность — дело техники. Рота почетного караула готова и в этот день удивить публику виртуозными новшествами.
Три тысячи человек и восемь эпизодов спортивно-зрелищного шествия расскажут нам о мире. Всё — от стелы до Немиги — напомнит нампослевоенный Минск.
Владимир Карачевский, начальник управления культуры Мингорисполкома:
Предприятия торговли готовят специальный ассортимент, специальные продукты, напитки, конфеты либо еще что-то — как раз то, что было характерно для послевоенного времени.
Народные гулянья запланированы во всех районах столицы. А грандиозные торжества по традиции пройдут в районе Дворца спорта, у Национальной библиотеки и у Большого театра оперы и балета. Здесь закружит «Майский вальс».
Владимир Рылатко, первый заместитель Министра культуры Республики Беларусь:
Люди смогут придти и станцевать. Мне кажется, что это очень трогательно, интересно. Там принимают участие и артисты, и самодеятельность, и духовой оркестр.
Возле Дворца спорта уже монтируют сцену. Вечером 8 мая здесь грандиозный концерт. «Песняры» споют о Победе.
9 мая здесь же встретят сумерки под аккомпанемент симфонического оркестра. Его звуки вознесет ввысь фееричный «Салют победителям!»
Ольга Юруть, Андрей Дук, телекомпания СТВ.