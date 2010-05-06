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Какие праздничные мероприятия пройдут 9 мая в Минске?

06 мая 2010 18:55
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9 мая грандиозные торжества пройдут возле стелы «Минск — город-герой», Национальной библиотеки и в других местах Минска.

Мирная атака праздничного фронта уже практически в режиме полной боевой готовности.

Действо грядущего юбилея Победы расписано не только по часам, но и по шагам. Великий праздник начнется торжественным шествием по центральному проспекту столицы.

Чеканить шаг начнут и возле стелы «Минск — город-герой». Впервые в военном параде 9 мая покажут боевую выправку не только бойцы белорусской армии, но и военные из России и Украины.

А ещё здесь проедут, пролетят, а точнее, проплывут по воздуху. Новые образцы боевой техники обещают «поразить»  зрителей даже в мирное время.

Анатолий Грицев, военный комендант Военной комендатуры Вооруженных Сил Беларуси:
Зрители увидят технику подразделения радиоэлектронной борьбы, комплексы управления ВВС и войск ПВО. Также будет впервые демонстрироваться зенитно-ракетный комплекс С-300В.

Выступят здесь и те, у кого синхронность — дело техники. Рота почетного караула  готова и в этот день удивить публику виртуозными новшествами.

Три тысячи человек и восемь эпизодов спортивно-зрелищного шествия расскажут нам о мире. Всё — от стелы до Немиги — напомнит нампослевоенный Минск.

Владимир Карачевский, начальник управления культуры Мингорисполкома:
Предприятия торговли готовят специальный ассортимент, специальные продукты, напитки, конфеты либо еще что-то — как раз то, что было характерно для послевоенного времени.

Народные гулянья запланированы во всех районах столицы. А грандиозные торжества по традиции пройдут  в районе Дворца спорта, у Национальной библиотеки и у Большого театра оперы и балета. Здесь закружит  «Майский вальс».

Владимир Рылатко, первый заместитель Министра культуры Республики Беларусь:
Люди смогут придти и станцевать. Мне кажется, что это очень трогательно, интересно. Там принимают участие и артисты, и самодеятельность, и духовой оркестр.

Возле Дворца спорта уже монтируют сцену. Вечером 8 мая здесь грандиозный концерт.  «Песняры» споют о Победе.

9 мая здесь же встретят сумерки под аккомпанемент симфонического оркестра. Его звуки вознесет ввысь фееричный «Салют победителям!»

Ольга Юруть, Андрей Дук, телекомпания СТВ.

# общество # Парад в Минске 9 мая и салют в Минске 9 мая 2014 года # 9 мая в Беларуси и в мире

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