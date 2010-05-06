Какие праздничные мероприятия пройдут 9 мая в Минске?

9 мая грандиозные торжества пройдут возле стелы «Минск — город-герой», Национальной библиотеки и в других местах Минска.

Мирная атака праздничного фронта уже практически в режиме полной боевой готовности.

Действо грядущего юбилея Победы расписано не только по часам, но и по шагам. Великий праздник начнется торжественным шествием по центральному проспекту столицы.

Чеканить шаг начнут и возле стелы «Минск — город-герой». Впервые в военном параде 9 мая покажут боевую выправку не только бойцы белорусской армии, но и военные из России и Украины.

А ещё здесь проедут, пролетят, а точнее, проплывут по воздуху. Новые образцы боевой техники обещают «поразить» зрителей даже в мирное время.

Анатолий Грицев, военный комендант Военной комендатуры Вооруженных Сил Беларуси:

Зрители увидят технику подразделения радиоэлектронной борьбы, комплексы управления ВВС и войск ПВО. Также будет впервые демонстрироваться зенитно-ракетный комплекс С-300В.

Выступят здесь и те, у кого синхронность — дело техники. Рота почетного караула готова и в этот день удивить публику виртуозными новшествами.

Три тысячи человек и восемь эпизодов спортивно-зрелищного шествия расскажут нам о мире. Всё — от стелы до Немиги — напомнит нампослевоенный Минск.

Владимир Карачевский, начальник управления культуры Мингорисполкома:

Предприятия торговли готовят специальный ассортимент, специальные продукты, напитки, конфеты либо еще что-то — как раз то, что было характерно для послевоенного времени.

Народные гулянья запланированы во всех районах столицы. А грандиозные торжества по традиции пройдут в районе Дворца спорта, у Национальной библиотеки и у Большого театра оперы и балета. Здесь закружит «Майский вальс».

Владимир Рылатко, первый заместитель Министра культуры Республики Беларусь:

Люди смогут придти и станцевать. Мне кажется, что это очень трогательно, интересно. Там принимают участие и артисты, и самодеятельность, и духовой оркестр.

Возле Дворца спорта уже монтируют сцену. Вечером 8 мая здесь грандиозный концерт. «Песняры» споют о Победе.

9 мая здесь же встретят сумерки под аккомпанемент симфонического оркестра. Его звуки вознесет ввысь фееричный «Салют победителям!»

Ольга Юруть, Андрей Дук, телекомпания СТВ.