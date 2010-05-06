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Беларусь и Чехия будут развивать сотрудничество в сферах машиностроения и энергетики

06 мая 2010 18:20
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Условия и тональность экономического диалога обсудили сегодня в МИД республики.

Первая, но не последняя, энергетическая ласточка — Гродненская электростанция. В ее возведении принимают участие чешские специалисты.

Удалось сегодня в Минске договориться и о совместной добыче и переработке торфа. Европейские компании также готовы участвовать в модернизации завода «БелАЗ». Поддержать совместные проекты готов Чешский экспортный банк. Решить финансовые вопросы в Минск приехали банкиры из Праги.

Милан Говорка, заместитель министра промышленности и торговли Чешской Республики:
Уверен, что для нас всех Таможенный союз. Мы готовы активно работать с нашими коллегами из Республики Беларусь.

Валерий Воронецкий, заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь:
Мы наметили очень конкретные проекты к реализации и в области машиностроения, и в области энергетики, и в области создания транспортно-логистической сети в Беларуси.

# Экономика # общество

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