Беларусь и Чехия будут развивать сотрудничество в сферах машиностроения и энергетики

Условия и тональность экономического диалога обсудили сегодня в МИД республики.

Первая, но не последняя, энергетическая ласточка — Гродненская электростанция. В ее возведении принимают участие чешские специалисты.

Удалось сегодня в Минске договориться и о совместной добыче и переработке торфа. Европейские компании также готовы участвовать в модернизации завода «БелАЗ». Поддержать совместные проекты готов Чешский экспортный банк. Решить финансовые вопросы в Минск приехали банкиры из Праги.

Милан Говорка, заместитель министра промышленности и торговли Чешской Республики:

Уверен, что для нас всех Таможенный союз. Мы готовы активно работать с нашими коллегами из Республики Беларусь.

Валерий Воронецкий, заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь:

Мы наметили очень конкретные проекты к реализации и в области машиностроения, и в области энергетики, и в области создания транспортно-логистической сети в Беларуси.