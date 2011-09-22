Как в Минске прошел День без автомобиля

Беларусь в четвертый раз присоединилась к общеевропейской акции «День без автомобиля». Многие автолюбители кампанию поддержали и нынешним утром отправились на работу на общественном транспорте, а кто-то и вовсе – пешком. Причем не отставали от рядовых минчан и чиновники.

Заместитель министра образования Борис Иванов сегодня двинулся по обычному маршруту: сначала – в детский сад с внучкой, а потом – на работу. Только преодолеть три километра Борис Васильевич решил пешком.

Борис Иванов, заместитель министра образования Республики Беларусь:

Особенно утром, когда в Минске мало транспорта, а его сейчас в городе очень много, когда воздух не так загазован, приятно пройтись по воздуху, при такой погоде, когда осень ядреная стоит, красивая.

Сегодня чиновники отказались от личного и служебного авто. Пример оказался заразительным для многих автолюбителей. Одна из причин – выгодные условия.

В общественном транспорте водители сегодня не платят. За проезд нужно лишь предъявить водительское удостоверение и техпаспорт на автомобиль, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Наталья Сульжиц, кондуктор:

За четвертый круг человек около 50. Без машин очень много. С удостоверениями много. И в основном, конечно, это девушки.

Для сотрудников «МТС» в честь дня отказа от автомобиля устроили гонки на экомашинах. Таким автомобилям бензин не нужен – только сила ног. Машина будущего весит 360 килограммов. И никакого урона окружающей среде.

Владимир Карпович, генеральный директор СООО «Мобильные телесистемы»:

Мы хотели обратить внимание общественности на то, какое влияние имеет автомобиль на природу, и, соответственно, мы хотели определить путь поведения граждан в этот день, отказаться от личного транспорта, сделав выбор за экологическим решением.

Альтернативу автомобилям нашли госавтоинспекторы. Сотрудники Фрунзенского отдела ГАИ пересели на велосипеды, но только чтобы доехать до работы. Патрулировать улицы они предпочли на четырех колесах.

Юрий Жихарев, начальник ОГАИ РУВД Фрунзенского района:

Мы надеемся, что будет снижена транспортная нагрузка, пробки, уровень аварийности в городе.

Николай Пашкур, инспектор ОГАИ РУВД Фрунзенского района:

На велосипеде стараюсь кататься как минимум раз в неделю, чтобы поддерживать себя в физической форме.

За последние полгода в Беларусь было ввезено небывалое количество автомобилей. В столице каждый третий имеет собственную машину, а это больше, чем у жителей Петербурга и Москвы. Рост автопарка для экологии – минус. Но есть и плюсы.

Виталий Кулик, первый заместитель министра природных ресурсов и защиты окружающей среды Республики Беларусь:

Та политика, которая проводилась в стране по сдерживанию низких ставок по растаможке автомобилей до первого июля текущего года, позволила существенно обновить класс наших легковых машин на более экологичные.

В текущем году будет еще более существенное снижение выброса загрязняющих веществ от автотранспорта.

Расставание с машиной только за один день 22 сентября в Минске предотвращает выброс в атмосферный воздух около 100 тонн загрязняющих веществ, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

День без автомобиля – акция международная. Экологи призвали проводить ее ежегодно для того, чтобы хотя бы раз в году сделать воздух на земле чище. Выйти из машины и пройти из пункта А в пункт B большинству лень. Но побороть ее хотя бы один раз в год стоит для собственного здоровья.