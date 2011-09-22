Белорусские исполнители отправились в Ялту на VII Международный телевизионный конкурс «Восточный базар»

Ежегодно на форум съезжаются профессиональные вокалисты из более чем 30 стран. Фестиваль стартует уже 23 сентября.

Репетиции вплоть до самого отъезда. Сестры Карпович и Егиазар Фарашян уже представляли Беларусь в составе группы «3+2» на «Евровидении-2010» и покорили зрителей эффектными крыльями бабочек. Теперь они – трио «Ангелы». Но тему полета решили обыграть и на «Восточном базаре» в Ялте.

Трио «Ангелы», участники VII Международного телевизионного конкурса эстрадных исполнителей «Восточный базар»:

Были крылья, они и остались. Были бабочки, а сейчас – ангелы.

Ничуть не меньше к «Восточному базару» готовилась Анастасия Кириллова. Хоть девушка и поет с раннего детства, для нее это – первый международный конкурс. Возможность выйти на новый музыкальный уровень.

Анастасия Кириллова, участница VII Международного телевизионного конкурса эстрадных исполнителей «Восточный базар»:

Я буду много работать, чтобы завоевать титул Народной артистки Беларуси.



Фестиваль впервые прошел в 2005 году и собрал 11 участников из Украины, Турции, Казахстана и России. А уже в 2006-ом к ним присоединилась Беларусь, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

К слову, «Базар» хоть и восточный, однако каждый исполнитель на этом фестивале поет на родном языке. Белорусские конкурсанты – не исключение. Возможность увидеть и услышать их выступление в Ялте будет у всех зрителей телеканала «СТВ».

Владимир Кубышкин, представитель Международного телевизионного конкурса эстрадных исполнителей «Восточный базар» в Беларуси:

Я искренне надеюсь, что зрители, в первую очередь, увидят шоу, потому что телевидение должно зрителю давать шоу. Во вторую очередь, это, конечно, конкурс. Надеюсь, наши зрители будут болеть за наших участников.

Прямая трансляция финала «Восточного базара» пройдет в эфире нашего телеканала уже 25 сентября в 22.30. Комментировать происходящее в минской студии будут певица Анна Шаркунова и ведущий Павел Костевич. А белоруских исполнителей-участников фестиваля пока ожидают первый тур и полуфинал.