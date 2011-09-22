В Беларуси начали выплачивать по полмиллиона рублей неработающим пенсионерам и получателям пособий

В ближайшие дни по 500 тысяч рублей получат работники бюджетной сферы и госслужащие. На эти цели из Фонда соцзащиты выделили более триллиона рублей. В соответствии с Указом президента деньги выплатят до 1 октября.

Елена Николаевна каждый месяц 10-го числа приносит супругам Загорским пенсию. Сегодня для Марии Ивановны и Михаила Васильевича визит соцработника неожиданный и приятный. Она принесла по 500 тысяч рублей каждому. Участник войны и бывший педагог уже решили на что потратят полумиллионный бонус от государства.

Мария Загорская, пенсионерка:

Эти денежки, что она принесла, а на двоих это миллион, нам как раз кстати. Можно картошку заготовить, какие-то другие овощи и фрукты. И вообще можно как-то использовать.

Работающим в бюджетных организациях пенсионерам также выплатят по 500 тысяч рублей. Буквально на днях по полмиллиона рублей получат госслужащие и все работники бюджетной сферы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Необходимые документы собраны и ведомости готовы.

Людмила Доманская, главный бухгалтер управления образования администрации Центрального района Минска:

Выплата будет произведена до первого октября, то есть получается, что либо ко Дню учителя, либо разница между авансом и зарплатой. Мы считаем, что это очень большая поддержка для работников всех бюджетных организаций.

Эта помощь не облагается налогом, и расходы по доставке берут на себя социальные службы.

Сегодня в республике около двух миллионов неработающих пенсионеров и около 360 тысяч получателей различных пособий. Круг претендентов на единовременные выплаты достаточно широк.

Марианна Щеткина, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Женщина, допустим, получает 50% пособия, она вышла на работу, но у нее ребенок до трех лет. Положена ли ей выплата? Положена.

Еще пример: женщина получает пособие по уходу за ребенком до трех лет, но у нее есть еще ребенок, на которого пенсия по потере кормильца. Естественно, как написано в Указе, каждый неработающий пенсионер получает эту помощь.

Но если ребенок или, допустим, вдова находится на пенсии по потере кормильца, то тоже является пенсионером. Естественно, эти деньги начисляются.

Более триллиона рублей из Фонда социальной защиты выделено на единовременную материальную помощь неработающим пенсионерам и получателям пособий. Бюджетные организации выплатят сотрудникам по 500 тысяч рублей из собственных Фондов материальной поддержки.

Коммерческим фирмам и организациям реального сектора экономики также рекомендовано поддержать своих работников, выплатив им по полмиллиона или больше, исходя из финансовых возможностей.